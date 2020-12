Covid Sardegna, 538 nuovi casi e 9 morti: il bollettino

Afp

Sono 538 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti

Così suddivisi i decessi: si tratta di 4 donne e 5 uomini fra i 52 e 95 anni, 4 residenti nella provincia del Sud Sardegna, 2 nella provincia di Sassari, 2 nella Città Metropolitana di Cagliari e una nella provincia di Oristano. Dei 538 nuovi casi, 58 sono stati diagnosticati il 1° dicembre nella Città Metropolitana di Cagliari, ma inseriti solo oggi nel monitoraggio in seguito a un riallineamento del dato.

Anche i pazienti ricoverati sono in aumento, 593 (+16), mentre resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 66 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 13.561 persone, 267 sono quelle in più guarite. Dei 22.878 casi positivi complessivamente accertati, 4.779 (+151) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.639 (+79) nel Sud Sardegna, 1.835 (+26) a Oristano, 4.240 (+112) a Nuoro, 8.385 (+170) a Sassari. I tamponi eseguiti in più sono 4.744.