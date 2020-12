Covid Veneto, oggi 3.581 contagi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 3.581 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto, secondo il bollettino di oggi anticipato dal presidente Luca Zaia. Si registrano altri 95 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati circa 51mila tamponi. Gli attualmente positivi sono 70.603, per un totale di 154.490 dall'inizio dell'emergenza. I ricoverati con sintomi sono 3.068, mentre i pazienti in terapia intensiva scendono a 336 (-4 rispetto a ieri). I dimessi sono in tutto 7.528 (+36), il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza nella regione è di 3.982.