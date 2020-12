Nuovo Dpcm 3 dicembre, Zampa: "Non vogliamo anziani soli"

Sandra Zampa (Fotogramma)

"Noi non vogliamo che le persone anziane restino sole" durante le feste di Natale, "ma l'affetto non si deve trasformare in un rischio vero e proprio". Lo ha sottolineato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, in riferimento al nuovo Dpcm con i provvedimenti per contrastare l'epidemia da Covid che sarà firmato oggi.

"Il Dpcm verrà firmato oggi - ha ricordato intervenendo 'Radio anch'io' su Rai Radio 1-. Occorrerà accompagnarlo con chiarimenti e mettere a disposizione delle persone tutte le risposte che servono a capire fino in fondo il provvedimento. E' evidente che un anziano solo è una persona alla quale bisogna provvedere, quindi uno si autocertifica, e assistere al proprio genitore se questo è solo in un Comune vicino è una ragione di necessità", ha precisato Zampa.

"Il divieto di passaggio da Comune a Comune è solo per il 25 e 26 dicembre, e per il 1 gennaio - ha puntualizzato - Questo per far sì che non arrivi un numero grande di persone da fuori per fare il pranzo di Natale insieme. Bisogna tenere conto della sicurezza e della tutela". Quindi "tra il 20 dicembre e il 6 gennaio ci si può spostare per lavoro, urgenza e necessità comprovata". Ancora, "non ci si può spostare tra il 21 dicembre e il 6 gennaio tra regione e regione. Il rientro alla propria residenza è ammesso".

Sempre in tema di spostamenti, Zampa ha chiarito che "chi arriva dall'estero deve fare un tampone, non una quarantena. Ma chi va a fare la vacanza all'estero e torna deve fare la quarantena".