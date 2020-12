Superenalotto, centrati due '5'

(Foto Fotogramma)

Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto di oggi. Centrati invece due '5' per una quota di 84.853 euro. Le schedine vincenti sono state giocate in punti vendita di Fiorano Modenese (Mo) e San Giuliano Terme (Pi). Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 73,3 milioni di euro.

La combinazione vincente al concorso di oggi giovedì 3 dicembre è: 22, 33, 43, 48, 87, 89. Numero Jolly: 17. SuperStar: 75.