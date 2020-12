Vaccino Covid, Burioni: "In Gb no a under 16 e donne incinte"

Foto Fotogramma

"Dalla autorizzazione in Gran Bretagna, prime notizie sul vaccino Pfizer: non autorizzato sotto i 16 anni di età; non indicato (come da me previsto) per donne gravide e durante l'allattamento". Lo spiega su Facebook il virologo Roberto Burioni, dopo il via libera del vaccino anti-Covid in Gran Bretagna, il primo Paese occidentale a dare l'autorizzazione.