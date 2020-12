Vaccino covid, Magrini (Aifa): "In Gb avranno più problemi che vantaggi"

(AFP)

"Nessuno ha visto favorevolmente l'uscita in solitaria del Regno Unito" sul vaccino anti-Covid, "che è determinata principalmente da motivi politici. Ritengo che abbiano deciso questa accelerazione per mostrarsi in linea con la loro uscita dall'Europa. Credo però che così si creino problemi in più, piuttosto che risolverli". Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, intervenuto a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1.

"Con i piccoli quantitativi che avranno e che hanno annunciato, cioè 400mila dosi, anzi fiale - ha precisato Magrini - io credo che, se fossi in quella situazione, avrei seri problemi a scegliere chi vaccinare. Le dosi che arriveranno in Italia dello stesso vaccino saranno almeno 5 volte o 10 di più. E ci consentiranno di vaccinare precise categorie su tutto il territorio nazionale. Un conto è usare 2 milioni di vaccini al mese, un conto è usarne piccole quantità che creano seri problemi di distribuzione equa sul territorio".

Londra approva vaccino Pfizer, prime dosi in pochi giorni