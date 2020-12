Coronavirus, "81 anni età media dei deceduti"

(Fotogramma/Ipa)

"La popolazione che decede" in Italia per Covid-19 "ha un'età mediana di 82 anni e un'età media di 81. Si tratta quindi di persone oltre gli 80 anni e il dato rimane stabile nel tempo, settimana dopo settimana". Lo ha evidenziato il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero sull'andamento di Covid-19 in Italia. "La quota di patologia severa o critica rimane costante", ha precisato. E fra i pazienti "in terapia intensiva l'età è sempre in un range intorno ai 70 anni", con più uomini ricoverati che donne.