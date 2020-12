Coronavirus Lombardia, 4.533 contagi e 147 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 4.533 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 147 morti. Nella Regione sono stati 6.015 i guariti dal Covid-19 o i dimessi dagli ospedali nelle ultime 24 ore. Sono scesi ancora i ricoveri, con 233 persone in meno negli ospedali, per un totale di 6.792 posti letto occupati da malati Covid. In terapia intensiva, un calo più contenuto: sono 14 in meno rispetto a ieri, per un totale di 822 pazienti. A Milano e provincia ci sono 1.463 contagiati rilevati dai tamponi nelle ultime 24 ore, di cui 580 a Milano città. Numeri simili in provincia di Brescia (442), Monza (461) e Varese (490). Seguono Como (337), Pavia (280), Mantova (268) e Bergamo (242). A Cremona sono 122 i nuovi casi, a Lecco 121. Più bassi i contagi a Lodi (89) e a Sondrio (82).