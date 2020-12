Coronavirus Piemonte, 2.132 contagi e 54 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.132 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti. La percentuale di positivi è pari al 10,2 % dei 20.846 tamponi eseguiti. Dei 2132 nuovi casi, gli asintomatici sono 926, pari al 43,4 %. I nuovi casi sono 512 di screening, 1052 contatti di caso, 568 con indagine in corso, 345 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 111 in ambito scolastico e 1676 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 175.063, di cui 15.257 Alessandria, 8.190 Asti, 6.051 Biella, 24.102 Cuneo, 13.502 Novara, 93.033 Torino, 6.622 Vercelli, 5.804 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 951 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1551 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4351 (- 108 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.768. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.640.659(+20.846 rispetto a ieri), di cui 815.416 risultati negativi.

Sono, invece, 54 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi di cui 8 verificatisi oggi. Il totale è ora 6.506 deceduti risultati positivi al virus, di 969 Alessandria, 391 Asti, 292 Biella, 709 Cuneo, 572 Novara, 2.994 Torino, 313 Vercelli, 200 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I guariti, infine, sono complessivamente 100.081 (+ 3608 rispetto a ieri), 7.662 Alessandria, 5311 Asti, 3084 Biella, 12.075 Cuneo, 6.778 Novara, 57.212 Torino, 3.842 Vercelli, 3.088 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 511 extraregione e 518 in fase di definizione.