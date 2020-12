Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo

Afp

Le ultime news sull'emergenza Coronavirus in Italia e all'estero. Il nuovo Dpcm 3 dicembre e le misure in vista di Natale, approvate ieri dal premier Conte. Zone rosse e arancioni, cosa cambia dopo i nuovi provvedimenti del governo. Le novità sui vaccini, i pareri degli esperti, i bollettini dei contagi.

ORE 09.09 - "Il motivo di tanti morti in Italia resta è un mistero. Una teoria è perché abbiamo una popolazione anziana, ma non basta. Solo Regno Unito e Spagna registrano simili perdite, mentre gli Stati Uniti sono più bassi e la Germania pure. La letalità del Covid non è drammatica rispetto ad altre malattie, ma se riferita agli anziani diventa devastante". Lo afferma Lorenzo Richiardi, 45 anni, professore ordinario di epidemiologia e statistica medica all'Università di Torino analizzando il record di 993 morti dall'inizio della pandemia in una intervista a 'La Stampa'.

ORE 09.00 - La Corea del Sud segnala 629 nuovi casi Covid-19, il dato più alto da quasi nove mesi. Lo riporta l'agenzia Yonhap, secondo cui la maggior parte dei nuovi contagi (600 di trasmissione locale e 29 'importati') si registra nella regione di Seul (291) e nella vicina provincia di Gyeonggi (155). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel Paese sono 36.332 i contagi con 536 decessi, sette in più rispetto al bollettino di ieri della Korea Disease Control and Prevention Agency (Kdca).

ORE 08.58 - Sul nuovo Dpcm firmato ieri dal premier Conte con il divieto di spostamento fra comuni a Natale, "mi spiace constatare che anche questa volta non siamo riusciti a costruire un provvedimento con il governo". Luca Zaia, il presidente del Veneto, spera ancora "in un ripensamento in zona Cesarini" ma, in un'intervista al Corriere della Sera, non nasconde una certa delusione: "Pensavo che si sarebbe potuto lavorare insieme". E invece? "E invece la musica è stata la stessa di sempre: il governo ci convoca, arriva un testo preconfezionato, lo approvano. La nostra voce, non c'è".

08.42 - “Siamo entrati in una fase molto delicata del contrasto alla pandemia in cui si cerca di contemperare l'esigenza di non paralizzare una seconda volta le attività economiche con l’obiettivo, primario, di contenere la diffusione del virus”. Lo dice, in un’intervista a La Stampa, Luciana Lamorgese. Ieri la firma da parte del presidente Conte del nuovo Dpcm Natale, con le misure per evitare la terza ondata dell'epidemia da Covid. La ministra dell’Interno si concentra sull'aspetto dei controlli in vista dello shopping natalizio, aggiungendo: “Con i negozi aperti in tutte le Regioni, va da sé, soprattutto in prossimità del Natale, che la voglia di socialità degli italiani avrà il suo sfogo naturale nelle vie dello shopping. Per questo le forze di polizia continueranno a svolgere i controlli necessari con l'impegno e l'equilibrio di sempre: dal 1 ° settembre al 30 novembre, sono state controllate oltre sei milioni di persone e circa un milione di attività commerciali, con 50 mila sanzioni e quasi duemila denunce. Certo, a marzo, con il lockdown generalizzato, era più semplice controllare e sanzionare mentre oggi, con tutte le attività economiche aperte, spetta anche ai singoli cittadini assumere comportamenti per evitare assembramenti pericolosi”.

ORE 08.42 - La Germania registra 23.449 nuovi casi di Covid-19 che portano il totale a 1.130.238 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono questi gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Robert Koch. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 432 decessi e il bilancio aggiornato è di 18.034 morti.