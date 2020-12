Coronavirus Valle d'Aosta, 1.080 contagi e 2 morti: il bollettino

(Fotogramma/Ipa)

Sono 1.080 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri due morti. I decessi nella Regione salgono così a 326. In calo di 38 unità i positivi, dei 1.080 nuovi casi, 109 ricoverati in ospedale, 11 in terapia intensiva, e 960 in isolamento domiciliare. Da inizio emergenza Covid-19 i casi positivi sono 6646, +27, i guariti sono 5240, + 63, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 62.252, + 522.