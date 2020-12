Covid Italia, 24.099 contagi e 814 morti

(Fotogramma)

Sono 24.099 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 814 morti.

MEDICI - Ancora nuove vittime fra i medici italiani nella pandemia di Covid-19. I morti tra i camici bianchi salgono a 229, con la scomparsa dei medici di medicina generale Natale Mariani e Stefano Gandini, andato in pensione da poco ma ancora molto attivo professionalmente.

RT - Tutte le Regioni hanno un indice di contagio "Rt puntuale, nel suo valore medio, minore di uno". In cinque Regioni, invece, è superiore a 1: Calabria, Lazio, Molise, Toscana e Veneto.' E' quanto riporta la bozza del report con il monitoraggio settimanale elaborato dall'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute, con i dati relativi alla settimana dal 23 al 29 novembre, di cui è in possesso l'Adnkronos Salute.

CAMPANIA - Sono 1.651 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 18.733 tamponi. Dei 1.651 nuovi positivi, 135 sono sintomatici e 1.516 sono asintomatici. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 85 nuovi decessi: in una nota viene specificato che si tratta di 42 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 43 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 2.284 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 58.461.

LAZIO - Sono 1.831 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 62 morti. Nel Lazio sono 93.837 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.178 ricoverati, a cui si aggiungono 360 pazienti in terapia intensiva (4 meno di ieri) e 90.299 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 30.427, i decessi 2.576 e il totale dei casi esaminati è pari a 126.840.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.040 nuovi contagi (l'11,10 per cento dei 9.370 tamponi eseguiti). Il bollettino di oggi registra anche 26 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori 10 decessi pregressi inseriti oggi a sistema afferenti al periodo 5-19 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

ABRUZZO - Sono 408 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo i dati resi noti oggi nel bollettino. Sono complessivamente 29604 i casi positivi al Covid 19 registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 408 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 100 anni). Da ieri sono stati registrati altri 15 morti.

BASILICATA - La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 3 dicembre, sono stati processati 1.701 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 158 (e fra questi 139 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Ieri inoltre risultano guarite 100 persone. Secondo il bollettino di oggi, risultano decedute 3 persone: 1 di Bella e 2 di Marsiconuovo.

SARDEGNA - Ci sono 5 nuovi morti in Sardegna per il Covid-19 e 551 nuovi casi secondo il bollettino di oggi. Il totale delle vittime, spiegano dall’Unità di crisi regionale, comprende un riallineamento dei dati della Provincia di Nuoro, che ha portato al ricalcolo dei decessi: 43 avvenuti nel periodo precedente e già inseriti all’interno del flusso informativo della piattaforma dell’Istituto superiore della sanità. Si aggiunge anche un decesso avvenuto precedentemente nella provincia di Oristano.