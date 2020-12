Lerner-Minniti, lo scontro in tv a Piazzapulita

"Perché ride su queste cose così serie?". Scintille tra Marco Minniti e Gad Lerner a Piazzapulita in tema di immigrazione. "Perché è così sciocco da non capire che abbiamo fatto i primi corridoi umanitari della storia dalla Libia all'Europa? Io la scuso se non se lo ricorda, ma non può ridere", dice Minniti, ex ministro dell'Interno, nel confronto serrato con Lerner. "Lei è il ministro della guerra alle Ong", dice il giornalista. "Fino a luglio 2018 c'era un sistema di ricerca e salvataggio in mare coordinato dalla Guardia Costiera italiana. C'erano missioni internazionali, c'erano navi dell'Ong. Da luglio 2018 è stato cancellato tutto e ce ne siamo dimenticati. Io non avrei mai sospeso quell'operazione, la rimetterei in campo domattina. Lei, Lerner, è un disco rotto e ripete le stesse cose di 3 anni fa", argomenta Minniti. "La guardia costiera libica prende ordini dalla Turchia", aggiunge. "Prima prendeva ordini dagli scafisti. La missione è stata sospesa molto prima del luglio 2018", dice Lerner. "