Lombardia e Piemonte restano zona arancione

(Fotogramma)

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza sulla base dei dati della Cabina di regia su Covid-19 tenutasi oggi, con la quale "si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte". Dunque l'Abruzzo resta in zona rossa, mentre la Basilicata, la Calabria, la Lombardia e il Piemonte in zona arancione. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre.

"Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla". Le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Le ordinanze entreranno in vigore dal 6 dicembre.

Piemonte zona gialla dal 13 dicembre