Zona rossa, le regole col nuovo Dpcm

(Foto Fotogramma)

Con il nuovo Dpcm, entrano in vigore le regole relative alla zona rossa, nella quale è confermata la presenza dell'Abruzzo seconda un'ordinanza odierna del ministro della Salute, Roberto Speranza. L'ordinanza è in vigore dal 6 dicembre.

Per chi entra in zona rossa, di base è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, saranno aperti dalle 5 alle 22 solo per asporto, la consegna a domicilio sarà sempre possibile. I negozi, con il nuovo Dpcm Natale, rimarranno aperti fino alle 21 da qui al giorno dell'Epifania, confermando allo stesso tempo la chiusura dei centri commerciali nei weekend e giorni di festa.

Per quanto riguarda la scuola, scatta la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Si ferma lo sport, ad eccezione delle competizioni riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.