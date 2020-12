Caso Genovese, avvocati della vittima rinunciano al mandato

(Fotogramma)

"Le notizie riportate ieri sera nell'ambito della trasmissione televisiva 'Quarto Grado', edita da Mediaset, che riportano di contatti intervenuti sabato scorso tra l'assistita e persone dell'entourage di Genovese, vere o false che siano, ma che vanno lette unitamente a una ulteriore serie di circostanze, hanno fatto assumere a me ed al collega Macrì la determinazione di non volere più far parte della difesa della persona offesa e ai medici che hanno fin ora seguito la ragazza di non voler più occuparsi del caso". Lo fa sapere, tramite una nota, l'avvocato Luca Procaccini che assieme a Saverio Macrì è stato fino a ieri il difensore della 18enne che ha denunciato di essere stata violentata il 10 ottobre scorso dall'imprenditore ed ex re delle start-up, Alberto Genovese, ora in carcere. La decisione degli avvocati è arrivata a seguito della puntata, mandata in onda ieri sera da 'Quarto Grado', nella quale si raccontava di un pranzo 'misterioso' in un ristorante milanese, risalente al 28 novembre scorso.