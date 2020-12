Coronavirus Lazio, 1.783 contagi e 32 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.783 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti. I tamponi sono stati quasi 21mila. "Oggi si registra un numero record di guariti: +2.109. Calano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Roma città torna al di sotto dei mille casi" sottolinea l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel Lazio sono 93.479 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.075 ricoverati, a cui si aggiungono 349 pazienti in terapia intensiva (ancora in calo rispetto a ieri) e 90.055 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 32.536, i decessi 2.608 e il totale dei casi esaminati è pari a 128.623.

"Nella Asl Roma 1 - dettaglia l'assessore - sono 415 i casi nelle ultime 24h, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventidue casi sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di pazienti di 72, 78, 79, 82 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 385 i casi nelle ultime 24h, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di pazienti di 74, 81, 83 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 196 i casi nelle ultime 24h, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono ricoveri. Si registra un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 70 i casi nelle ultime 24h, con un decesso di un paziente di 90 anni con patologie".

Nella Asl Roma 5 sono 144 i casi nelle ultime 24h, mentre nella Asl Roma 6 sono 257. Trentaquattro casi hanno un con link con la Rsa La Teresiana ad Anzio e ventuno con Villa Doria ad Albano, sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di un paziente di 79 anni con patologie.

"Nelle province si registrano 316 casi e venti decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 122 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di pazienti di 72, 79, 81, 86, 90, 91 e 98 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 98 nuovi casi. Si registrano cinque decessi di 45, 87, 89, 89 e 95 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 25 nuovi casi e sette decessi di pazienti di 70, 75, 83, 84, 86, 90 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 71 casi e un decesso di un paziente 79 anni con patologie" aggiunge D'Amato.

"Gli acquisti sotto casa aiutano a combattere il Covid evitando pericolosi assembramenti nei grandi centri commerciali - conclude D'Amato -. Si aiuta il piccolo commercio senza dare vantaggi al virus".