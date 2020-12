Covid Toscana, oggi 769 casi: da domani zona arancione

Foto Fotogramma

Sono 769 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 41 morti. Da domani la regione passerà dalla zona rossa alla zona arancione.

Toscana zona arancione da 6 dicembre, cosa cambia: le regole

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 769 su 13.229 tamponi molecolari e 2.776 test rapidi effettuati", annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sul coronavirus.

Sono in tutto 107.644 i casi di positività al coronavirus nella regione. I nuovi contagi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,9% e raggiungono quota 74.261 (69% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.633.330, 13.229 in più rispetto a ieri, di cui il 5,8% positivo.

Sono invece 4.063 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.776 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 30.544, -8,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.634 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 261 in terapia intensiva (2 in meno).