Incendio in comunità di recupero, morto un prete

Foto Fotogramma

Un incendio di probabile natura dolosa è divampato intorno alle 5 in una comunità di recupero per tossicodipendenti 'Tenda di San Camillo' ad Acireale, nel Catanese, lungo via Nazionale. Nel rogo è morto il responsabile della struttura, padre Leonardo Grasso di 78 anni, che non è riuscito a sfuggire alle fiamme. Sarebbero, invece, illesi gli altri ospiti. Per avere ragione del vasto fronte di fuoco è stato necessario l'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri.