SuperEnalotto, centrato un '5'

Nessun '6' né '5+1' al concorso SuperEnalotto di oggi. Centrato invece un '5' per una quota di 208.877,03 euro. La combinazione di oggi è stata 26 32 39 40 57 65. Jolly 4 e SuperStar 15. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 74,3 milioni di euro.