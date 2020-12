Zaia: "Veneto ha Rt più alto d'Italia, così rischiamo"

(Fotogramma)

"Abbiamo un Rt pari a 1,11. Un mese fa significava essere i più virtuosi, oggi abbiamo l’Rt più alto di Italia. Se da un lato la tendenza delle curve è alla discesa, seppur timida, è altrettanto vero che la situazione può cambiare in modo repentino". E' il monito che il governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia all'inizio del ponte dell'Immacolata. Il timore è che le giornate dedicate allo shopping possano favorire assembramenti e potenziali focolai.

"La mancanza di distanziamento sociale fa la parte del leone in questa partita. Ci aspettiamo curve che comincino a virare" in discesa. "Il Veneto è in zona gialla perché è stato virtuoso, ma oggi la pressione si sente. Se i cittadini ci danno una mano, ne veniamo fuori velocemente. Altrimenti, il futuro è un grosso punto di domanda. Abbiamo adottato misure che non sono presenti nemmeno nelle zone rosse, ma abbiamo visto che l’assembramento c’è stato comunque e ora andiamo incontro ad un lungo weekend di shopping prenatalizio".