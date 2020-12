Covid Puglia, 1.789 contagi e 24 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.789 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sono stati registrati 7.293 test per l'infezione da 19 coronavirus. Questa la distribuzione dei positivi: 783 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 214 in provincia di Foggia, 220 in provincia di Lecce, 259 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia di Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 839.673 test. 16.795 sono i pazienti guariti. 45.834 sono i casi attualmente positivi.

I