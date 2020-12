Covid Sicilia, 1.022 nuovi casi e 36 decessi: il bollettino di oggi

Sono 1.022 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia e 36 i decessi. I tamponi effettuati sono stati poco più di 8.000, circa duecento in meno di ieri. I nuovi 1022 portano il numero degli attuali positivi a 39.746, di cui 1.367 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.400), 213 ricoverati gravi in terapia intensiva (+8 nelle ultime 24 ore) e 38.166 persone in isolamento domiciliare.