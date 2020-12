Incidente a Milano, distrutta famiglia: muoiono madre, padre e figlia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Grave incidente ieri sera in tangenziale ovest a Milano. Una famiglia ecuadoregna che viaggiava a bordo di un'Honda Jazz è carambolata sulla corsia di sorpasso dopo essere stata tamponata da una Bmv. L'auto è stata poi colpita sulla fiancata laterale da una Mercedes che sopraggiungeva in quel momento. La madre è morta sul colpo mentre il decesso della figlia è stato constatato all'arrivo in ospedale. Il papà è stato portato in codice rosso all'ospedale Umanitas, dove è morto in tarda serata. Rimangono in gravi condizioni gli altri due figli. Feriti anche il conducente della Bmw e della Mercedes. Entrambi sono stati sottoposti al test per l'assuzione di alcol e droga.

Sull'incidente indaga la polizia stradale di Milano e in particolare la sottosezione di Milano ovest che sta cercando di ricostruire la dinamica. Non si esclude che a innescare l'incidente possa essere stata la Bmw che ha tamponato con la parte anteriore sinistra la parte posteriore destra della Onda Jazz, che si trovava in corsia centrale e che a quel punto, dopo una rotazione, è finita in corsia di sorpasso rimanendo di traverso rispetto alla carreggiata.