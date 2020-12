Maxi rissa al Pincio, "alcuni identificati. Indagini anche sui social"

(Fotogramma)

Sono stati identificati alcuni dei partecipanti alla maxi rissa che ha avuto luogo ieri pomeriggio sul piazzale del Pincio a Roma. I ragazzi identificati sono stati multati per aver violato l'obbligo di indossare la mascherina e il divieto di assembramento.

Secondo quanto si apprende da fonti della prefettura di Roma ''verranno sviluppate, partendo dalle persone identificate, puntuali indagini, anche sui social, per contrastare e punire gli autori di questi deplorevoli comportamenti''.

La maxi rissa al Pincio, che ha riguardato per lo più ragazzi minorenni che si sono dati appuntamento sui social, è ''un evento molto grave'' che sarà monitorato ''molto attentamente''. Amareggia che ''alcuni giovanissimi non comprendano come sia necessario continuare ad assumere comportamenti responsabili'', trapela da fonti della prefettura di Roma sull'episodio.

''L'auspicio'', si apprende dalle stesse fonti, è che ''questi ragazzi capiscano la necessità, che è stata ben compresa dalla quasi totalità dei loro coetanei, rispettosi delle norme in tema di emergenza, di continuare a mantenere alta l'attenzione ed evitare pericolosi atteggiamenti magari dettati dalla noia''.