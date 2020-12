Roma, due uomini cadono nel Tevere: un morto e uno grave

Oggi a Roma, intorno alle ore 15,30, alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute all'altezza di Ponte Garibaldi per soccorrere due persone cadute nel fiume Tevere. Uno dei due uomini recuperati è deceduto, mentre l'altro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli. Ancora incerte le cause di questo incidente.

Per l'intervento di salvataggio, sono intervenute le squadre 7a, 1a, Saf, Fluviale ed i sommozzatori. Sul posto anche il funzionario di guardia e la polizia di stato.