Thyssen, a Torino memoriale per vittime tragedia

(Adnkronos)

Tredici anni fa, nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, la tragedia della Thyssen nella quale morirono 7 operai. Oggi la cerimonia in ricordo delle vittime al cimitero Monumentale di Torino dove la Città ha consegnato il memoriale che ospiterà i feretri dei sette operai morti nell'incendio che si sviluppò sulla linea cinque della fabbrica di corso Regina Margherita.

A fianco dei familiari delle vittime e dell'unico operaio sopravvissuto alle fiamme, Antonio Boccuzzi, presidenti alla cerimonia che è stata accompagnata dalle note di un violino e da un racconto recitato di quello che accadde quella notte, la sindaca, Chiara Appendino, l'assessore Marco Giusta, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari, l'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano.

''Consegniamo questo memoriale eretto in memoria di Antonio, Roberto, Angelo, Bruno, Rocco, Rosario e Giuseppe dopo anni di lavoro non facile - ha detto Giusta - e questo è un monumento anche per chi resta, forgiato dalla tenacia di un gruppo di donne che hanno rigettato indietro lo spettro dell'oblio, che hanno mantenuto stretto quel dolore per ferirsi giorno dopo giorno, purchè sia fatta giustizia''.

''Abbiamo ora un luogo dove ricordare , dove la memoria si può fermare'', ha proseguito Giusta che ha concluso: ''è un monolite austero, circondato o da steli che nella loro disposizione ricordano quella frattura, quella lacerazione, un monolite di cemento armato che fa inciampare lo sguardo, che si erge fiero e custodirà per sempre le spoglie di coloro che sono morti''.

APPENDINO - "Ogni anno tutta la città si stringe in memoria della tragedia della Thyssen, una memoria che tuttavia nel dolore, nella rabbia, nello schifo, nell'incomprensione assolutamente legittima di una giustizia che non è arrivata, è intrisa di forza, coraggio e speranza', ha detto la sindaca di Torino.

''Gli eventi che hanno puntellato quanto accaduto, specie quelli di carattere giuridico sono come sale su una ferita aperta. Dopo 13 anni una piena e completa giustizia non è ancora stata fatta'', ha aggiunto Appendino sottolineando che ''è anche delle istituzioni la responsabilità che si arrivi a mettere una parola fine, che significa restituire la giustizia che giustamente chiedete''

''E io spero vivamente che chiunque avrà l'onore di ricoprire il ruolo di rappresentante delle istituzioni, e sono certa che accadrà, continuerà a lottare al vostro fianco per la memoria di chi non c'è più, per voi, per Torino e per una giustizia che si deve esprimere nel pieno della sua realtà e nobilità'', ha concluso Appendino.