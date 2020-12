Covid Lazio, 1.372 nuovi casi e 46 morti: il bollettino

Fotogramma /Ipa

Sono 1.372 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 46 morti.

Nella Regione sono 93.514 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.209 ricoverati, a cui si aggiungono 351 pazienti in terapia intensiva (ancora in calo rispetto a ieri) e 89.954 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 35.445, i decessi 2.668 e il totale dei casi esaminati è pari a 131.627. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

"Calano i casi" di Covid-19 nel Lazio "e Roma città scende al di sotto degli 800 casi. I guariti superano i nuovi casi positivi. Non bisogna abbassare la guardia, la strada è ancora lunga". E' il monito dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'amato, che evidenzia il calo dei contagi nella Capitale.

Oggi nel Lazio, ha spiegato D'Amato, "su quasi 16 mila tamponi (-3.597) si registrano 1.372 casi positivi (-260), 46 i decessi (+32) e +2.023 i guariti. Nelle province si registrano 282 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore".

"Nella Asl Roma 1 sono 380 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Si registrano undici decessi di 70, 79, 80, 84, 84, 84, 84, 87, 89, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 335 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantaquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 70, 77, 78, 82, 83, 87, 91, 94 e 95 anni con patologie", aggiunge D'Amato.

"Nella Asl Roma 3 sono 83 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono ricoveri - prosegue - Si registrano quattro decessi di 77, 80, 81 e 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 29 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 58 e 75 anni con patologie".

"Nella Asl Roma 5 sono 93 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto - continua l'assessore - Si registrano cinque decessi di 82, 83, 87, 94 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 170 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 83, 84, 85, 86, 88, 91 e 91 anni con patologie".

"Nelle province si registrano 282 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 162 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 62, 67, 74 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 61 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 28 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 67 anni con patologie", conclude D’Amato.