Covid Valle D'Aosta, 22 nuovi casi e 2 morti: il bollettino

Sono 22 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Valle d'Aosta, secondo l'ultimo bollettino della Regione. Da ieri si registrano in oltre altri due morti. In totale i casi positivi attuali sono 944, dei quali 105 ricoverati e 10 in terapia intensiva e 829 in isolamento domiciliare. 63 i nuovi guariti per un totale di 5.469 dall'inizio della pandemia.