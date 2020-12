Crisanti: "Gallera? In Gb si sarebbe dovuto dimettere"

Dal profilo Facebook di Giulio Gallera

"Una corsa di 20 km e in gruppo, in una regione che si trova in zona arancione. L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera per una cosa simile in Inghilterra si sarebbe dovuto dimettere. Ma siamo in Italia e questo non succederà. Comunque, non è un bell'esempio sicuramente". Così il virologo Andrea Crisanti, responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, commenta le polemiche social suscitate da un post dell'assessore lombardo.

Gallera va a correre, social attaccano: "Ha violato zona arancione"