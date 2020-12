Galli ad Agorà: "Si potevano evitare 20mila morti"

"Se si riesce a stabilire una tendenza favorevole significa che le misure danno risultati. Ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, per non ripetere gli errori fatti in estate. Abbiamo avuto 20mila morti che avremmo potuto evitare". Lo ha evidenziato Massimo Galli, l'infettivologo dell'ospedale Sacco-università di Milano, ospite di 'Agorà' su RaiTre, ribadendo che "la sicurezza di tutti comincia dai comportamenti dei singoli, di ognuno di noi”.