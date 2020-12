Immacolata con piogge e temporali, ecco dove

Non c’è pace per l’Italia. Il nostro Paese si trova bersagliato da un andirivieni di perturbazioni che sembra non voglia finire mai. Anche i prossimi sette giorni saranno caratterizzati da un tempo diffusamente instabile. La giornata peggiore sarà proprio il giorno dell’Immacolata. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che dopo un lunedì con piogge sparse al Nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, già dalla sera l’avanzare di una nuova e intensa perturbazione comincerà a far piovere diffusamente sulla Sardegna e in rapida estensione al Centro-Nord. Sin dalle prime ore di martedì, giorno dell’Immacolata, la formazione di un vortice ciclonico sul mar Ligure causerà piogge diffuse su tutto il Nord e al Centro. La neve cadrà ancora una volta copiosa sulle Alpi a quote inferiori ai 1000 metri. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in special modo su Liguria, Triveneto, Lazio e poi in Campania. Su queste zone si potranno avere dei nubifragi. I venti ancora una volta soffieranno forti di Libeccio sul Mar Tirreno con mareggiate sulle coste laziali, Scirocco invece sul medio Adriatico.

Da mercoledì 9 il tempo continuerà a rimanere instabile con piogge soprattutto su tutti i settori occidentali. Da venerdì invece l’arrivo di un nuovo vortice causerà un veloce peggioramento dapprima al Sud e poi sabato anche al Centro-Nord. Buone notizie invece per domenica 13 quando potrebbe tornare l’alta pressione a riportare la tranquillità sul nostro Paese.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 7. Al nord: tempo a tratti piovoso, neve sulle Alpi dai 500 metri. Al centro: a tratti instabile su coste tirreniche, in serata peggiora fortemente in Sardegna. Al sud: qualche pioggia sui settori tirrenici.

Martedì 8. Al nord: maltempo, forte sul Triveneto, neve a 6-800 metri. Al centro: maltempo su Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna. Al sud: peggiora fortemente in Campania.

Mercoledì 9. Al nord: piogge a tratti moderate. Al centro: instabile sui versanti tirrenici e in Sardegna. Al sud: rovesci su Campania e Calabria.

Giovedì migliora al Nord, instabile sui settori tirrenici. Venerdì peggiora al Sud.