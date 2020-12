Lopalco: "In piena seconda ondata, zona gialla non è da festeggiare"

Fotogramma

Essere in zona gialla non equivale a un 'liberi tutti' da festeggiare. "Questo è un messaggio fortemente fuorviante. Diversi sindaci al solo annuncio della Puglia in zona gialla, hanno avuto caroselli nelle strade, capannelli, come se tutto fosse finito. Zona gialla vuol dire allerta gialla. Siamo ancora in piena seconda ondata pandemica". Lo ha sottolineato l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità della Puglia, a Sky Tg24.