Nell'ultimo mese sarebbero migliaia i cinesi, che vivono in Italia, partiti per tornare in patria, ricevere il vaccino contro il coronavirus e rientrare. Una testimonianza arriva all'Adnkronos da Gioia Wuang, commerciante di Roma di nazionalità cinese appena rientrata in Italia. “A novembre mi sono vaccinata contro il Covid19 in un ospedale in Cina. Ora sono immune - ha detto".