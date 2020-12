Migranti, bimbo disabile trasferito da hotspot Pozzallo a Bambino Gesù

(Fotogramma)

E’ giunto in questi minuti all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro il bambino tunisino di 7 anni, disabile tetraplegico, sbarcato il 5 novembre a Lampedusa. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - riferisce una nota - si è tenuto costantemente informato con i vertici dell'ospedale per avere notizie circa l'iter del trasferimento, partito oggi alle 15 da Catania, e le condizioni di salute del bambino.

"All'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza del sistema sanitario della nostra Regione, un sentito ringraziamento per l'ennesimo grande atto di solidarietà umana e efficienza sanitaria. Il piccolo ora si trova in buone mani e sicuramente in un ambiente molto diverso da quello che finora aveva conosciuto", afferma l’Assessore D’Amato.