Scuola, Moige: "Sì ad apertura fino a 30 giugno"

"Condividiamo appieno la proposta della ministra Azzolina sull'allungare l'apertura della scuola fino al 30 giugno o ai primi di luglio. Noi come Moige da anni siamo in prima linea per la riduzione delle vacanze estive che sono un tempo troppo lungo". Così all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori.

"E' una proposta di responsabilità - sottolinea Affinita - soprattutto in un momento così difficile e complesso come quello che stiamo vivendo. E riteniamo inoltre che sarebbe bene renderla permanente, e si potrebbero invece fare delle pause durante l'anno per far riprendere fiato agli studenti".

"Vorrei poi lanciare un appello affinché effettivamente la scuola riparta il 7 gennaio in presenza - ha detto Affinita - perché la scuola è un perno fondamentale per i nostri ragazzi, per le famiglie e per la società tutta".