Coronavirus: ancora 4 morti in Sardegna e 226 nuovi contagi

(Fotogramma)

Sono 226 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4 morti. Le vittime sono due donne residenti nella provincia del Sud Sardegna, di 90 e 96 anni, un uomo di 76, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 84 anni della provincia di Sassari.



I nuovi casi di positività sono 226, 3.121 i tamponi in più eseguiti. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 616 (-3 rispetto al dato di ieri), 62 (-2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.482, 309 quelle in più guarite. Dei 24.778 casi positivi complessivamente accertati, 5.353 (+63) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.926 (+38) nel Sud Sardegna, 1.981 (+5) a Oristano, 4.616 (+3) a Nuoro, 8.902 (+117) a Sassari.