Covid Campania, 1.080 nuovi casi e 35 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 1.080 i nuovi casi da coronavirus in Campania secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 35 morti. 2.575 invece i guariti.

Sono 12.360 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all'8,7%. Dei 1.080 nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 1.007 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 167.433, mentre sono 1.721.240 i tamponi complessivamente analizzati. Nel bollettino sono inseriti 35 nuovi decessi: in una nota si spiega che 11 di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 24 sono deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 2.575 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 66.604.

140 inoltre i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania, 3 in più rispetto al dato diffuso ieri. In aumento anche i posti letto di degenza occupati: sono 1.898, con un aumento di 58 unità rispetto a ieri. In Campania sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale e sono 3.160 i posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata.