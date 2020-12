Covid Lazio, 1.501 nuovi casi e 33 morti: il bollettino

Fotogramma /Ipa

Sono 1.501 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre 33 morti nelle ultime 24 ore.

“Oggi su quasi 17 mila tamponi nel Lazio (1019 in più) si registrano 1501 casi positivi (129 in più di ieri), 33 decessi (13 in meno) e 973 guariti. Calano i ricoveri, le terapie intensive, le vittime e Roma rimane al di sotto dei 900 casi. Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva", ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato.

In particolare, nella Asl Roma 1 sono 429 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 73, 74, 74, 78, 79, 79, 86 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 254 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 76 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove sono ricoveri. Si registrano due decessi di 86 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 80 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 56, 81, 93 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 175 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 73, 75, 76, 84, 89 e 93 anni con patologie. Nelle province si registrano 379 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 210 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 65, 92 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 121 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 58 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 15 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 86 e 86 anni con patologie.