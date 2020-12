A Roma si accende Spelacchio, Raggi: "Albero simbolo di rinascita"

Fotogramma

Il Natale 2020 di Roma si accende con l'ormai famigerato 'Spelacchio', l'albero posto al centro di piazza Venezia. "Per noi romani l’8 dicembre è un giorno particolare, sia perché il pomeriggio accompagniamo il Santo Padre vicino piazza di Spagna a rendere omaggio alla Madonna sia perché si accende l’albero. Quest’anno però è anno un particolare, diverso perché siamo ancora in periodo di pandemia, ma dobbiamo mantenere viva la speranza, continuare ad avere coraggio, resistere ed avere pazienza", ha spiegato oggi il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel presentare l’accensione di Spelacchio.

"La festa del Natale è una festa di attesa, una festa per i bambini e non dobbiamo rinunciare alle nostre tradizioni. L’accensione ci sarà ma sarà un po’ diversa, in una piazza Venezia rinnovata. Spelacchio è stato battezzato così qualche anno fa, un po’ spoglio forse eppure ha iniziato a riscuotere le simpatie dei cittadini e dei turisti. Spelacchio è rinato - continua - è diventato sempre più bello, la metafora di questa città che sta rialzando la testa e sta diventando sempre più bella. Spelacchio simbolo di rinascita, ce la possiamo esattamente come ha fatto lui. Quest’anno l’albero è di 23 metri addobbato con oltre 100mila luci a led, è uno spettacolo. Spelacchio dominerà piazza Venezia, ma ci saranno iniziative in tutti i municipi. E un Natale diverso ma altrettanto bello".