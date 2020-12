Vaticano, cardinale Parolin ricoverato al Gemelli

Fotogramma

"Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, è da questo pomeriggio ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli per essere sottoposto ad un programmato intervento chirurgico per ipertrofia prostatica". Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. "Si prevede che in pochi giorni potrà lasciare il nosocomio e riprendere gradualmente il suo lavoro", spiega ancora.