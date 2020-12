Arcuri: "Italia vaccinerà con altri paesi Ue e non ci sarà App"

"Non ci saranno paesi europei che vaccineranno prima e altri che vaccineranno dopo. E’ una notizia destituita di fondamento. E' mendace dire che ci sarà una App, è come dire che altri paesi vaccineranno prima dell’Italia". Il commissario Domenico Arcuri risponde così, ad Accordi&Disaccordi, alle domande sulla campagna vaccinale contro il coronavirus.

"I vaccini della Pfizer verranno distribuiti dalla casa produttrice in 300 punti di somministrazione. I vaccini delle altre aziende verranno stoccati a Pratica di Mare e verranno portati in 1500 punti di somministrazione. Abbiamo prenotato 202 milioni di dosi di vaccino che arriveranno nei prossimi 15 mesi. Abbiamo organizzato un sistema informativo molto evoluto con un call center, stiamo organizzando una campagna di informazione identitaria: gli italiani capiranno come prenotarsi, come farsi vaccinare e come accertarsi che il vaccino sia stato fatto", aggiunge.