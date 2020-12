Bassetti (Cei): "Sto meglio, guai Covid stanno scomparendo"

(Foto Fotogramma)

Il presidente della Cei sta meglio dopo il ricovero per il Covid e la convalescenza. "Ormai da qualche giorno sono convalescente qui in episcopio e vedo che lentamente la salute sta tornando e certi guai causati dal Covid-19 stanno un po’ alla volta scomparendo", scrive il card. Gualtiero Bassetti, sulle pagine del settimanale La Voce.

"Ringrazio il Signore, perché così ha voluto che io rimanessi in vita e soprattutto perché mi ha restituito a voi, alla mia gente- , prosegue Bassetti -. Avendo più tempo in questo periodo, la mia preghiera, la mia offerta è per voi, è per le famiglie, soprattutto dove ci sono i malati, dove ci sono i bambini piccoli, per le famiglie che per un motivo o per l’altro hanno dei disagi economici".

Bassetti pensa alle festività, particolari per la pandemia : "Ci stiamo preparando al Natale, un Natale molto particolare, con meno luci, meno alberi, meno presepi, meno festa, ma non vorrei dire più triste. Il Signore viene, ma non possiamo star fermi. Dobbiamo andargli incontro con amore, con gioia, perché lui è la luce che illumina il giorno, che viene a salvarci".