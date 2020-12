Coronavirus Puglia, oggi 917 casi: il bollettino

Foto Ipa/Fotogramma

Sono 917 i casi di Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 20 morti.

In Puglia sono stati effettuati 2.758 test per l'infezione da Covid-19. Dei nuovi contagi, 323 sono in provincia di Bari, 190 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia BAT, 236 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. Dei 20 decessi registrati nelle ultime 24 ore, 7 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce,7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 855.898 test. Sono 17.325 i pazienti guariti e 48.070 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 67.174 , così suddivisi: 25.984 nella Provincia di Bari; 7.490 nella Provincia di Bat; 4.926 nella Provincia di Brindisi; 15.195 nella Provincia di Foggia; 5.153 nella Provincia di Lecce; 7.976 nella Provincia di Taranto; 421 attribuiti a residenti fuori regione; 29 provincia di residenza non nota.