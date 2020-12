Covid Italia, dossier Libera: non si sa nulla del 60% appalti pandemia

(Afp)

Dall'inizio della pandemia al 17 novembre, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione, sono stati messi a bando per affrontare la crisi sanitaria Covid 19 oltre 14 miliardi di euro. Sono soldi spesi per l'acquisto massiccio di servizi e forniture, dalle maschere ai banchi di scuola, attraverso procedure straordinarie. A fronte di questi 14,13 miliardi, le stazioni appaltanti hanno comunicato soltanto importi aggiudicati per 5,55 miliardi di euro. Significa che per oltre il 60% non si sa nulla. Non si sa cioè se siano stati erogati o meno, in che forme, per farci che cosa. In poche parole, non se ne ha traccia, nonostante la normativa relativa alla trasparenza amministrativa.

E' quanto emerge dal dossier 'InSanità. L'impatto della corruzione sulla nostra salute', presentato da Libera e 'la vialibera', la rivista dell'Associazione in occasione della Giornata Internazionale contro la corruzione. Si tratta di un che dossier che attraverso documenti istituzionali, dati delle forze dell'Ordine, delle inchieste giudiziarie "punta ad accendere la luce su alcune delle condotte illegali che maggiormente espongono il mondo dell'assistenza alla salute".