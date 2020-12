Covid Marche, 229 nuovi casi: il bollettino

Fotogramma

Sono 229 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle Marche nell'ultimo bollettino di oggi. 2087 i tamponi testati nelle ultime 24 ore: 38 in provincia di Macerata, 76 in provincia di Ancona, 83 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione Marche.