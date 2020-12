Covid Sicilia, a Palermo 3 vigili positivi e 30 in quarantena: servizi a rischio

(Fotogramma)

Tre vigili urbani positivi e una trentina in quarantena. Servizi a rischio a Palermo dove a seguito dell'accertata positività di tre agenti, il Comando di Polizia municipale è stato costretto a porre in quarantena circa trenta unità di personale degli uffici e della Centrale operativa di via Dogali.

In attesa che si proceda alla sanificazione dei locali interessati già a partire da domattina, la massiccia assenza di personale, in alcuni casi tutti i lavoratori previsti in alcuni uffici durante un turno, determinerà nelle prossime ore la difficoltà di espletamento di alcuni compiti d'ufficio anche in rapporto a servizi rivolti ai cittadini.

Il Comando sta predisponendo un piano di temporanea mobilità interna per garantire comunque "un presidio minimo indispensabile e non interrompere alcun servizio essenziale".