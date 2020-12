Vaccino covid, Galli: "Mattarella e virologi testimonial ideali"

(Fotogramma)

"I testimonial per il vaccino? Il presidente della Repubblica è una personalità di prestigio, lo hanno già tirato in ballo altri e lo tiro anche io. Anche i virologi dovrebbero farlo in diretta tv. Non si mandano avanti gli altri e te scappa da ridere". Il professor Massimo Galli, responsabile di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, a Otto e mezzo individua i testimonial ideali per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus.

In Gran Bretagna, dove la campagna è già iniziata, sono stati registrati due casi con reazioni allergiche. "Per ogni vaccino, per ogni farmaco e per ogni trattamento terapeutico c’è la possibilità di vedere reazioni allergiche. Questo vuol dire che gli allergici non si vaccinano? No, le persone con una storia di questo tipo devono affrontare la situazione con una diversa cautela che verrà considerata", afferma Galli.

L'Italia rischia di andare incontro ad una terza ondata? "E' evidente che è nelle probabilità. A fronte di comportamenti eticamente e organizzativamente validi, la terza ondata potrebbe essere evitata o contenuta. Se abbiamo ottenuto che il livello dell’acqua sia sceso dal naso al petto, non possiamo aprire le saracinesche senza controlli".

Una battuta sul quadro politico 'frizzante. "Dico che qui tutti devono tirare nella stessa direzione, devono trovare il modo di farlo. La pandemia c’è e va affrontata, poi si scannino dopo. Credo che la maggioranza degli italiani si aspetti che vada così, non credo poi che una crisi di governo possa essere un vantaggio per i ristori o per tutta la gente che è finita per strada".