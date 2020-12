Caso Antinori, ginecologo ai domiciliari dopo condanna definitiva

Fotogramma

Severino Antinori, dopo la condanna a sei anni e sei mesi pronunciata dalla Cassazione, finisce ai domiciliari. La decisione è stata presa del tribunale di Sorveglianza su richiesta della difesa. Lo scorso 26 novembre, il ginecologo era stato condannato in via definitiva per la 'rapina' di ovuli a una infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris di Milano nell'aprile 2016.