Coronavirus Campania, 1.198 contagi e 58 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.198 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 58 morti. Dei 1.198 nuovi casi, emersi da 14.106 tamponi, 99 risultano essere sintomatici e 1.099 asintomatici. Il totale dei casi di Covid in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 69.992, mentre sono 1.751.218 i tamponi complessivamente analizzati. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 58 nuovi decessi, 29 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 29 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 2.165. Sono 2.189 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 71.662. Nel report sui posti letto si legge che sono 140 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania su un totale di 656 posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale, 1.789 i posti letto di degenza occupati su un totale di 3.160 tra posti letto Covid e offerta privata.